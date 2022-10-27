Бухарест, , 21:08 — REGNUM Европейская комиссия выделила Румынии 2,6 млрд евро на реализацию масштабных программ в сфере медицины и образования. Об этом 27 октября сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

Румыния PavelD

По предварительным данным, 90% соответствующих средств предоставлены румынской стороне в виде специальных грантов, остальные деньги будут начислены в качестве беспроцентного кредита. Предполагается, что в ближайшее время ЕК обеспечит Румынии новое финансирование в рамках специальной гуманитарной миссии (PNNR).

Напомним, ранее официальный Бухарест обратился к структурам Евросоюза с просьбой предоставить Румынии около 30 млрд евро для выведения румынской экономики из кризиса.