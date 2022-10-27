Москва, , 21:06 — REGNUM Несоблюдение форматов общения между главами государств приводит к снижению доверия, заявил 27 октября президент России Владимир Путин, комментируя обнародование его телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон Kremlin.ru

«Я считаю, что существуют определённые форматы общения между главами государств, и их надо соблюдать. Иначе пропадает доверие к тому, что делает партнёр», — сказал российский лидер, выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Владимир Путин отметил, что «в целом нет ничего предосудительного», если содержание переговоров и высказанные оценки доходят до представителей СМИ. «Но просто тогда об этом нужно предупреждать», — пояснил он.

По словам президента России, теперь в ходе телефонных разговоров с Эммануэлем Макроном он будет «исходить из того, что их кто-то слушает».

«Когда идут телефонные переговоры, в том числе по закрытым каналам связи, мы всегда исходим из того, что это конфиденциальные переговоры — они не подлежат огласке, либо подлежит что-то по договорённости сторон. Если это делает кто-то в одностороннем порядке, это неприлично», — заключил российский лидер.

Напомним, ранее французские СМИ опубликовали расшифровку переговоров Эммануэля Макрона и Владимира Путина, состоявшихся 20 февраля 2022 года. Беседу глав государств записал журналист Ги Лагаш, лично присутствовавший при ней в рамках съёмки сюжета о президенте Франции.