Рыбинск, Ярославская область, 27 октября, 2022, 21:53 — ИА Регнум. На «Верфи братьев Нобель» в Рыбинске состоялся спуск на воду краболовного судна «Сергей Приходько». Это первый краболов из серии двух судов. Общая стоимость инвестиционного проекта, реализуемого по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), составляет 1,6 млрд рублей. Строительство краболова ведётся в рамках государственной программы инвестквот по заказу резидента свободного порта Владивосток, компании «Аква-Инвест». Об этом сегодня, 27 октября, сообщает пресс-служба Минвостокразвития России.

Http://www.nobel-shipyard.ru «Верфь братьев Нобель» в Рыбинске

«Для строительства краболова по проекту Damen CCa5712LS выбрали один из старейших российских заводов — «Верфь братьев Нобель», который буквально вчера отметил 115 лет со дня основания. Закладка судна, которое мы назвали в честь российского дипломата и государственного деятеля Сергея Приходько, состоялась в марте 2020 года», — сказал глава компании «Аква-Инвест» Олег Дарькин, отметив, что «в порт приписки в бассейне Охотского и Берингова морей оно прибудет летом следующего года, после проведения необходимых ходовых и швартовых испытаний». После набора плавсостава осенью намерены вести промысле биоресурсов.

Отмечается, что краболов «Сергей Приходько», длина которого составляет 75,7 м, оборудован ловушками для лова ценного биоресурса, а также 9 RSW танков объемом 640 куб. м с охлаждаемой, очищаемой и аэрируемой морской водой для хранения различных видов живого краба.

РанееИА REGNUM сообщало, что в Находке судоремонтный завод 17 октября торжественно спустил на воду новое судно «Капитан» — третий краболов, построенный по госпрограмме инвестиционных квот.

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