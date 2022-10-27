Челябинск, 27 октября, 2022, 20:55 — ИА Регнум. В Челябинске жителя Красноярска осудили за мошеннические действия. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

Установлено, что под предлогом размена денег на более крупные купюры он передал менеджеру магазина сотовой связи мелкими купюрами 66 900 рублей с заведомо недостающими 100 рублями. Женщина пересчитала и выявила недостачу. После этого гражданин отсчитал из пачки 46 тыс. рублей и забрал себе, а в оставшуюся пачку вложил при менеджере 100 рублей. Она ему поверила и повторно не стала пересчитывать купюры, выдав ему 67 тыс. рублей крупными купюрами.

Таким же образом он похитил на кассе одного из крупных сетевых магазинов 20 тыс. рублей. Суд учёл его прежние судимости и назначил ему 5 лет 10 месяцев колонии строгого режима.