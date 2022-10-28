Александр Полегенько, 28 октября 2022, 11:37 — REGNUM Уборка винограда в Крыму стартовала в августе, сейчас виноградари региона собрали уже более 73 тысяч тонн урожая. Как идут работы в хозяйствах в Бахчисарайском районе, увидел фотокорреспондент ИА REGNUM.

Урожай винограда
Урожай винограда
Александр Полегенько © ИА REGNUM

Виноградники ООО «Агро-пром» расположились на площади более 480 га, в том числе более 37 гектаров отдано под молодые посадки, 2021 года, они внесены в Реестр виноградных насаждений. Специалисты возделывают сорта «саперави», «бастардо магарачский», «каберне совиньон», «мускат белый», «алиготе», «мерло», «пино черный», «шардоне». В 2021 году здесь получили 1219,53 т винограда.

Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе
Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В Крыму произрастает более 100 сортов винограда
В Крыму произрастает более 100 сортов винограда
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Уборка винограда начинается, как только ягода набирает нужную концентрацию сахара
Уборка винограда начинается, как только ягода набирает нужную концентрацию сахара
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе
Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе
Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе
Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM

Виноградники ООО «Дом Захарьиных» занимают 36,67 га, из них в плодоношении находятся 31,03 га — это сорта «мускат оттонель», «саперави», «каберне совиньон», «мерло», «кефесия», «сары пангас». Площадь молодых виноградников составляет 5,64 га. Первые виноградники были заложены в 2008 году, в 2021 году в хозяйстве получили 394,4 т винограда.

Специалисты возделывают сорта «саперави», «бастардо магарачский», «каберне совиньон», «мускат белый», «алиготе», «мерло», «пино черный», «шардоне»
Специалисты возделывают сорта «саперави», «бастардо магарачский», «каберне совиньон», «мускат белый», «алиготе», «мерло», «пино черный», «шардоне»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе
Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе
Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Виноград собирается вручную
Виноград собирается вручную
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе
Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе
Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе
Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе
Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе
Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ещё один бахчисарайский производитель — ООО «Винодельня «Бурлюк», здесь выращивают виноград на площади 4,2 га, а также перерабатывают собственный урожай и урожай других хозяйств.

Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе
Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе
Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
С 2014 по 2021 гг. в Крыму было заложено 5861 га новых виноградников, а в 2022 году заложили более 900 га
С 2014 по 2021 гг. в Крыму было заложено 5861 га новых виноградников, а в 2022 году заложили более 900 га
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Проба урожая
Проба урожая
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе
Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе
Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе
Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM

Отметим, что за семь лет, с 2014 по 2021 год, в Крыму было заложено 5861 га новых виноградников, а в 2022 году заложили более 900 га. В 2022 году в Крыму рассчитывают на получение урожая в 125 тыс. тонн.

Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе
Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе
Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Фасовка собранного винограда
Фасовка собранного винограда
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе
Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе
Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Работники виноградной плантации
Работники виноградной плантации
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В 2022 году в Крыму рассчитывают на получение урожая в 125 тысяч тонн
В 2022 году в Крыму рассчитывают на получение урожая в 125 тысяч тонн
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Гроздья винограда грузят в прицепы, которые возят вдоль участка тракторы
Гроздья винограда грузят в прицепы, которые возят вдоль участка тракторы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Виноградари Крыма собрали уже более 73 тысяч тонн урожая
Виноградари Крыма собрали уже более 73 тысяч тонн урожая
Александр Полегенько © ИА REGNUM