28 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Полегенько, , 11:37 — REGNUM Уборка винограда в Крыму стартовала в августе, сейчас виноградари региона собрали уже более 73 тысяч тонн урожая. Как идут работы в хозяйствах в Бахчисарайском районе, увидел фотокорреспондент ИА REGNUM.

Урожай винограда Александр Полегенько © ИА REGNUM

Виноградники ООО «Агро-пром» расположились на площади более 480 га, в том числе более 37 гектаров отдано под молодые посадки, 2021 года, они внесены в Реестр виноградных насаждений. Специалисты возделывают сорта «саперави», «бастардо магарачский», «каберне совиньон», «мускат белый», «алиготе», «мерло», «пино черный», «шардоне». В 2021 году здесь получили 1219,53 т винограда.

Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе Александр Полегенько © ИА REGNUM

В Крыму произрастает более 100 сортов винограда Александр Полегенько © ИА REGNUM

Уборка винограда начинается, как только ягода набирает нужную концентрацию сахара Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Виноградники ООО «Дом Захарьиных» занимают 36,67 га, из них в плодоношении находятся 31,03 га — это сорта «мускат оттонель», «саперави», «каберне совиньон», «мерло», «кефесия», «сары пангас». Площадь молодых виноградников составляет 5,64 га. Первые виноградники были заложены в 2008 году, в 2021 году в хозяйстве получили 394,4 т винограда.

Специалисты возделывают сорта «саперави», «бастардо магарачский», «каберне совиньон», «мускат белый», «алиготе», «мерло», «пино черный», «шардоне» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Виноград собирается вручную Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ещё один бахчисарайский производитель — ООО «Винодельня «Бурлюк», здесь выращивают виноград на площади 4,2 га, а также перерабатывают собственный урожай и урожай других хозяйств.

Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе Александр Полегенько © ИА REGNUM

С 2014 по 2021 гг. в Крыму было заложено 5861 га новых виноградников, а в 2022 году заложили более 900 га Александр Полегенько © ИА REGNUM

Проба урожая Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе Александр Полегенько © ИА REGNUM Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Отметим, что за семь лет, с 2014 по 2021 год, в Крыму было заложено 5861 га новых виноградников, а в 2022 году заложили более 900 га. В 2022 году в Крыму рассчитывают на получение урожая в 125 тыс. тонн.

Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Фасовка собранного винограда Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сбор урожая винограда в Бахчисарайском районе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Работники виноградной плантации Александр Полегенько © ИА REGNUM

В 2022 году в Крыму рассчитывают на получение урожая в 125 тысяч тонн Александр Полегенько © ИА REGNUM

Гроздья винограда грузят в прицепы, которые возят вдоль участка тракторы Александр Полегенько © ИА REGNUM