Челябинск, 27 октября, 2022, 20:47 — ИА Регнум. В Челябинске мать троих детей отдана под суд за неисполнение своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

Установлено, что 29-летняя женщина не обеспечивала для детей возрастом пять и семь лет надлежащих условий для проживания. Так, она безразлично относилась к их здоровью, не покупала продукты питания и предметы первой необходимости, а также на протяжении длительного времени жестоко обращалась с ними.

Более того, в июле женщина оставила детей на долгое время без присмотра. В результате пятилетний ребёнок выпал с балкона. Несовершеннолетние уже изъяты из семьи и помещены в социальное учреждение.