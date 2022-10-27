Москва, 27 октября, 2022, 20:45 — ИА Регнум. Проблемы в развитии Москвы как мегаполиса решаются под руководством мэра Сергея Собянина намного лучше, чем во многих других мировых столицах. Об этом заявил 27 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Kremlin.ru Владимир Путин и Сергей Собянин

«Есть проблемы в развитии столицы как мегаполиса. И должен сказать, что под руководством команды действующего мэра Собянина они решаются гораздо лучше, чем во многих других странах мира и мегаполисах», — сказал глава государства.

Путин отметил, что в Москве сохраняется ряд проблем, в том числе с транспортом, с развитием социальных инфраструктур, но «всё-таки за последние годы мэр Собянин сделал очень много для того, чтобы эти угрозы купировать и создавать условия для того, чтобы москвичи и те, кто приезжает в Москву для работы, кто приезжает с туристическими целями, чувствовали себя комфортно».