Москва, 27 октября, 2022, 20:44 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин уверен в необратимости изменений, которые происходят сегодня. Об этом заявил RT автор телеграм-канала «Старше Эдды».

Kremlin.ru Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай»

«Ключевое в речи Путина на «Валдае» — уверенность в собственной правоте и в необратимости происходящих изменений. Это в целом ключевое, что нужно понимать относительно событий на [территории б. УССР] в том числе. Проблемы, возникающие и выявляемые в ходе операции, никуда не деваются, и их предстоит решать, но ситуация «всё, расходимся, всё закончилось» невозможна в принципе», — пишет блогер.

По его словам, вопрос состоит лишь в том, как именно изменения мирового масштаба будут происходить дальше, в какой очерёдности и с какой скоростью: «Для нас, если брать узко военные интересы России, ключевым становится влияние этих изменений на способность НАТО поддерживать военную машину [киевского режима] на плаву».

Блогер назвал очевидным тот фак, что ни энергетический, ни экономический кризисы сами по себе не заставят США и НАТО отказаться от этой поддержки: «Но неоднородность политики и разнонаправленность политических интересов различных сил могут привести к тому, что страны НАТО будут вынуждены изменить свою политику. Предотвратить это НАТО может только переходом к прямой диктатуре с физическим подавлением оппозиции. Но это, очевидно, если и будет возможно, то, во всяком случае, не завтра. А нам надо продолжать делать своё дело».