28 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Богдан Борман, , 07:36 — REGNUM 20 ноября 1945 года начался Международный военный трибунал в Нюрнберге, который продолжался до 1 октября 1946 года. Это событие стало крупнейшим судебным процессом не только в истории XX века, но и в истории человечества вообще. Правящий режим нацисткого Третьего рейха и его пособники были осуждены и получили приговоры. 24 обвиняемых и 403 открытых заседаний суда.

Помощник главного обвинителя от СССР М. Ю. Рагинский выступает на Нюрнбергском процессе. Германия, 1946 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Тогда мы думали, что фашизм побежден раз и навсегда, но он только затаился, набирая силы для своего возвращения спустя почти восемьдесят лет…

Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» в посёлке Мангуш, ДНР Богдан Борман © ИА REGNUM

После того как Советский Союз завершил свое существование, патриотическому воспитанию молодежи образовавшиеся на его территории государства внимания не уделяли. Можно ли считать тот же Майдан 2013–2014 года результатом этой роковой ошибки? Да, это было одной из причин. Школьники и студенты, не знающие (и не желающие знать, что еще хуже) свою историю, стали марионетками в циничной политической игре США и Евросоюза.

Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» в посёлке Мангуш, ДНР Богдан Борман © ИА REGNUM

Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» в посёлке Мангуш, ДНР Богдан Борман © ИА REGNUM

Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» в посёлке Мангуш, ДНР Богдан Борман © ИА REGNUM Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» в посёлке Мангуш, ДНР Богдан Борман © ИА REGNUM

Проблема с фашизмом на территории б. УССР есть, и она сейчас эффективно решается. Но ошибки образования и воспитания, допущенные в «девяностых», повторять нельзя. Изучать отечественную историю нужно — Великая Отечественная война стала настоящим испытанием и подвигом для советского народа.

Заместитель главного обвинителя от СССР Ю. В. Покровский Богдан Борман © ИА REGNUM

Нюрнберг, разрушенный налётами американской авиации Богдан Борман © ИА REGNUM Концлагерь Майданек. Польша, 1944 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» в посёлке Мангуш, ДНР Богдан Борман © ИА REGNUM

Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» в посёлке Мангуш, ДНР Богдан Борман © ИА REGNUM

Пропуск посетителя в зал судебного заседания Военного трибунала Богдан Борман © ИА REGNUM Пропуск посетителя в зал судебного заседания Военного трибунала Богдан Борман © ИА REGNUM

Архивные документы. Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» в посёлке Мангуш, ДНР Богдан Борман © ИА REGNUM

Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» в посёлке Мангуш, ДНР Богдан Борман © ИА REGNUM

Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» в посёлке Мангуш, ДНР Богдан Борман © ИА REGNUM

Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» начала работу 27 октября этого году в посёлке Мангуш (ДНР). Это нужное сегодня мероприятие было организованно Государственным центральным музеем современной истории России.

Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» в посёлке Мангуш, ДНР Богдан Борман © ИА REGNUM

Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» в посёлке Мангуш, ДНР Богдан Борман © ИА REGNUM

Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» в посёлке Мангуш, ДНР Богдан Борман © ИА REGNUM

Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» в посёлке Мангуш, ДНР Богдан Борман © ИА REGNUM Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» в посёлке Мангуш, ДНР Богдан Борман © ИА REGNUM

Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» в посёлке Мангуш, ДНР Богдан Борман © ИА REGNUM

Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» в посёлке Мангуш, ДНР Богдан Борман © ИА REGNUM

Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» в посёлке Мангуш, ДНР Богдан Борман © ИА REGNUM

Посетитель выставки Богдан Борман © ИА REGNUM

На выставочных стендах представлены материалы Нюрнбергского процесса — фотографии, документы, записи, газетные вырезки. Также нашлось место для карикатур знаменитых Кукрыниксов. Выставка бесплатная и будет работать до 31 декабря.