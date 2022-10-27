Эйндховен, Нидерланды, 27 октября, 2022, 20:44 — ИА Регнум. 27 октября в Эйндховене на стадионе «Филипс» футбольный клуб ПСВ в матче 5-го тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 сыграет с лондонским «Арсеналом». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Www.arsenal.com Эмблема футбольного клуба «Арсенал»

Матч обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Марко ди Белло. Ассистенты главного судьи — Давиде Империале и Альберто Тегони. Резервный арбитр — Абдулкадир Битиген.

Стартовые составы команд:

ПСВ: Вальтер Бенитес, Андре Рамальо, Джаррод Брантуэйт, Филипп Мвене, Филипп Макс, Ибрагим Сангаре, Коди Гакпо, Эрик Гутьеррес, Анвар Эль-Гази, Джоуи Верман, Хави Симонс.

«Арсенал»: Эрон Рэмздейл, Киран Тирни, Вильям Салиба, Роб Холдинг, Такэхиро Томиясу, Мартин Эдегор, Альберт-Мбойо Локонга, Гранит Джака, Габриел Мартинелли, Эдуард Нкетиа, Фабио Виейра.