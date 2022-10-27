Гаага, Нидерланды, , 20:35 — REGNUM Экоактивисты совершили акт вандализма в отношении картина «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера. Об этом 27 октября сообщает Голландская Вещательная Ассоциация.

Ян Вермеер. Девушка с жемчужной серёжкой (фрагмент). 1665

Инцидент произошёл в Королевской галерее Маурицхёйс (Гаага, Нидерланды), где выставлено произведение. Журналисты показали видео с двумя мужчинами в футболках с надписью Just stop oil (переводится как «Просто остановите нефть»): один из них приклеил к картине голову, после чего второй вылил ему за шиворот банку супа.

Напомним, это уже третий за октябрь 2022 года акт подобного вандализма, проводит акции движение Letzte Generation. Его члены 14 октября 2022 года облили супом картину «Подсолнухи» Ван Гога, находящуюся в Лондонской национальной галерее, 23 октября 2022-го, они облили картофельным пюре произведение Клода Моне «Стога сена».

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