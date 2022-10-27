Москва, , 20:29 — REGNUM Предводители киевского режима ведут войну против России до последнего жителя территории б. УССР, ВСУ несут огромные потери, заявил 27 октября президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Не жалеют и борются с Россией до последнего [жителя территории б. УССР]. Потери там, я говорю об этом с сожалением, бывают один к десяти, один к восьми. В последнее время почти всегда один к восьми. Людей не жалеют совсем! Разве истинные патриоты своей страны могут это допустить? А они прямо по этому пути идут. Спокойно и даже без оглядки, не думают об этом. Конечно не свои национальные интересы защищают», — сказал Владимир Путин.

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