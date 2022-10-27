Ростов-на-Дону, 27 октября, 2022, 20:25 — ИА Регнум. В Ростовской области перед судом предстанут бывший заместитель колонии №14 и его заместитель. Им вменяют растрату вверенного имущества, пособничество в растрате и злоупотребление полномочиями. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России 27 октября.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Следователи полагают, что с декабря 2021 года по январь 2022 года начальник исправительного учреждения при пособничестве своего заместителя похитил более 1,3 млн рубле путём растраты вверенного имущества. В результате ФСИН России был причинён имущественный ущерб в особо крупном размере.

Один из обвиняемых свою вину признал полностью.

Материалы уголовного дела переданы в суд.