Грозный, , 20:22 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с жесткой критикой в адрес командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина. Кадыров обвиняет его в повторении истории со сдачей обороны Красного Лимана на других направлениях.

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава Чечни отметил, что уже несколько дней с Лапиным никто не может связаться. Кадыров задается вопросом, почему не последовало проверки после Красного Лимана и где находится в настоящее время генерал, получивший Звезду Героя за за взятие Лисичанска, в котором он, по свидетельству главы Чечни, ни разу не был.

«Повторяется история со сдачей линии обороны Красный Лиман. Один в один. И трагедию на этом участке мы пока избежали только за счет верного размещения сил на втором эшелоне линии обороны. Сейчас за Лапиным оборона Сватово и Макеевки. Я задаюсь вопросами: никого не интересует, каким образом Лапин получил звезду за взятие Лисичанска, в котором он даже не был? Никого не интересует, как он умудрился сдать Красный Лиман и почему не было проверки? Никого не интересует, как он умудрился открыть брешь для противника и почему снова не было проверки?» — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По мнению чеченского лидера, ситуацию необходимо срочно менять, необходимы тактические и кадровые изменения.

«С этим нужно что-то делать, пока мы не потеряли парней и отбитые поселки. Как правильно заметил Евгений Викторович [Пригожин], нужны тактические и кадровые изменения. Сейчас, а не завтра. Вот такой информацией я располагаю. Если кто-то считает, что я не прав или имеет другие сведения, пусть выходит со мной на связь», — заявил Кадыров.

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