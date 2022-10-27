Москва, , 20:20 — REGNUM Мария Захарова прокомментировала сообщения о наличии у Ксении Собчак израильского паспорта. Публикацию она разместила 27 октября в своём телеграм-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Представитель МИД России обратила внимание, что «в паспорте, которого нет» напротив статуса эмигранта стоит дата «28 марта 2022 года», и что, таким образом, «со дня исхода» Собчак прошло уже семь месяцев. «Вчера нас покинуло лишь физическое тело», — пошутила Захарова.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, фотографию с израильским паспортом Ксении Собчак опубликовала в телеграм-канале Тина Канделаки. Телеведущая и глава ТНТ напомнила подписчикам, что ранее журналистка называла лжецами тех, кто сообщал о наличии у неё паспорта другого государства.

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