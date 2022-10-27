Москва, 27 октября, 2022, 20:19 — ИА Регнум. В МГУ могут начать готовить военных журналистов. Об этом заявил RT корреспондент ВГТРК Александр Сладков.

Памятник М. В. Ломоносову во дворе здания факультета журналистики МГУ, соседствующего с Домовым храмом Святой мученицы Татианы

«Речь идёт о курсах военной журналистики. Разъясню, как я это понимаю. МГУ и раньше проявлял заинтересованность в предоставлении своим студентам (журфак, декан Елена Вартанова) знаний о действиях журналистов на войне. Елена Леонидовна была инициатором создания курса экстремальной журналистики МГУ, я и полковник управления информации МО Геннадий Дзюба помогали создавать этот курс. Помимо принципов работы на войне, курс давал теорию о работе репортёров при освещении катаклизмов, техногенных катастроф, контртеррористических операций, массовых беспорядков», — сказал Сладков.

По его словам, у МГУ есть опыт подобной работы, и вуз активно распространял такой опыт среди журфаков государственных университетов страны: «Я сам читал лекции на Моховой, 9, проводил коллоквиумы. Это была факультативная форма обучения».

Сладков подчеркнул, что в вопросе подготовки профессиональных военных корреспондентов речь должна идти «не о нынешнем факультете Гуманитарного университета Минобороны России, а о создании отдельного высшего военного училища военкоров, с факультетами ВДВ и СпН, ВКС, сухопутных войск, ВМФ»: «Коль скоро мы нуждаемся в профессиональном информационном обеспечении ВС РФ, мы должны отнестись к этому со всей серьёзностью. Напоминаю: во времена СССР у нас было такое легендарное Львовское училище — офицерское училище военкоров. Ведь у нас есть отдельное училище для десантников в Рязани, есть отдельное училище для начальников служб физической подготовки. А для военкоров нет. Плохо».