Москва, , 20:18 — REGNUM Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) рассчитывает, что правительство РФ поддержит внесенный в палату парламента законопроект о регулировании майнинга криптовалют. Об этом депутат заявил 27 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя инициативу.

Анатолий Аксаков Государственная дума

Напомним, под майнингом в законопроекте предлагается понимать предпринимательскую деятельность по проведению математических вычислений путем эксплуатации вычислительных устройств и программно-аппаратных средств для внесения записей в информационную систему, использующую технологию распределенного реестра, имеющих целью выпуск цифровой валюты и (или) получение вознаграждения в цифровой валюте. Вводится требования к деятельности лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты. Майнеры обязаны уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, в установленном им порядке.

«Мы рассчитываем на положительный отзыв», — сказал Аксаков.

Он пояснил, что работа над инициативой велась вместе с российским правительством и Центробанком РФ, но пока официальный отзыв на законопроект не поступил.

«Работа над ним плотная велась и с правительством и ЦБ и с депутатами поэтому рассчитываем на быстрое его прохождение. Может быть, до конца года примем, чтобы он начал со следующего года работать», — заключил глава комитета Госдумы.

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