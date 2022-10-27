Москва, 27 октября, 2022, 20:14 — ИА Регнум. Страны, якобы заботящиеся о будущем киевского режима, умалчивают о том, что на подконтрольной Киеву территории «происходит сращивание националистов с неонацистами», заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Это большая проблема. В любой стране возможно проявление неонацизма. Но мы с этим боремся, а там на государственном уровне поддерживают. Эту проблему замалчивают, но она существует», — сказал российский лидер.

При этом Владимир Путин отметил, что киевскими «ура-патриотами движут даже не идеи национализма, а экономические интересы — желание сохранить в западных банках миллиарды долларов, которые они украли у народа».