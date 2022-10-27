Калуга, 27 октября, 2022, 20:09 — ИА Регнум. Как сделать учёбу интересной для детей, раскрыть таланты и способности ребёнка, привить ему лучшие качества — именно на эти вопросы должен дать ответы педагогический форум, открывшийся сегодня, 27 октября, в лагере «Сокол» в Калужской области.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калужской области открылся педагогический форум «Наставник-2022»

Организовала форум Городская дума Калуги при поддержке министерства образования Калужской области и профсоюза работников образования. 125 молодых педагогов из Калуги и области ждут мастер-классы, творческие конкурсы, лекции, презентации и спортивные состязания.

Участников форума приветствовали глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и уполномоченный по правам ребёнка в Калужской области Ирина Агеева. «Обучаясь в вузах и работая в школе, вы получили определённый набор знаний и навыков, но нам хотелось бы дать вам возможность ознакомиться с новым полезным опытом, пообщаться друг с другом, ведь чем больше мы обмениваемся опытом, тем шире становится наш кругозор, появляются новые идеи, рождаются новые проекты. Надеюсь, что эти два дня станут для вас хорошим подспорьем в дальнейшей работе», — обратился к собравшимся Юрий Моисеев.