Хельсинки, , 20:18 — REGNUM Врачи диагностировали рак молочной железы у вокалистки финской метал-группы Nightwish Флор Янсен. Об этом артистка сообщила на своей странице в Twitter.

Флор Янсен Цитата из видеоинтервью

«Кажется, рак неагрессивный, он не распространился. Я сохраню свою грудь и через три месяца после операции мне предстоит лучевая терапия», — сказала артиска. Янсен также отметила, что планирует восстановиться к концертному туру Nightwish, который начнется в конце ноября 2022 года.

Напомним, метал-группа Nightwish была основана в Финляндии в 1996 году. В октябре 2012 года к коллективу в качестве вокалистки присоединилась Янсен.

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