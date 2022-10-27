Эксперт: Сторонников БЧБ нужно перестать называть белорусами — они литвины
Минск, 27 октября, 2022, 20:17 — ИА Регнум. В Белоруссии давно сложились две нации со своей идентичностью, взглядом на историю и символами. У этих наций одно самоназвание — белорусы, но после 2020 года между ними непреодолимая пропасть. И проигравшие «бел-чырвона-белые» в будущем попытаются взять реванш у «красно-зелёных». Такое мнение корреспондентуИА REGNUM 27 октября высказал публицистКонстантин Двинский.
Публицист предлагает перестать называть белорусами сторонников бело-красно-белого флага и связанной с ним идеологии. «Эта публика раньше любила говорить, что будто бы белорусы — это на самом деле литвины. То есть они подчёркивали свою преемственность по отношению к Великому княжеству Литовскому. Теперь, когда многие из них живут в настоящей, а не мифической Литве, Литовской республике, — более чем логично называть их литвинами. А слово «белорус» с корнем «рус» оставить для тех граждан, которые видят свою малую родину в общерусском культурном и политическом пространстве», — считает Двинский.
Как сообщалоИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко много раз публично заявлял, что белорусы — это «русские со знаком качества», а период нахождения белорусских земель в составе Речи Посполитой был назван белорусским лидером «польским игом».