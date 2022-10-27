Минск, 27 октября, 2022, 20:17 — ИА Регнум. В Белоруссии давно сложились две нации со своей идентичностью, взглядом на историю и символами. У этих наций одно самоназвание — белорусы, но после 2020 года между ними непреодолимая пропасть. И проигравшие «бел-чырвона-белые» в будущем попытаются взять реванш у «красно-зелёных». Такое мнение корреспондентуИА REGNUM 27 октября высказал публицистКонстантин Двинский.

President.gov.by «Белорусы, опомнитесь!» Митинг в поддержку мира и безопасности. Минск

«Красно-зелёные» белорусы ориентированы на интеграцию в рамках Русского мира, говорят на русском языке, чтят память героев Великой Отечественной войны. «Бел-чырвона-белые» «змагары» выступают за евроатлантическую интеграцию, фетишизируют «мову», считают своими героями литовских князей и польских мятежников. Если до 2020 года эти две нации, несмотря на взаимное неприятие, пытались жить без кровопролития, то теперь «змагары» в открытую говорят, что их цель — взять власть вооружённым путём, то есть победить белорусов на поле боя. Эпоха мирного сосуществования двух наций в одном государстве закончилась, остаться должна только одна. Поэтому политика президента Белоруссии Александра Лукашенко , направленная на уголовное преследование и выдавливание из республики «бел-чырвона-белых» элементов, полностью оправдана». Константин Двинский

Публицист предлагает перестать называть белорусами сторонников бело-красно-белого флага и связанной с ним идеологии. «Эта публика раньше любила говорить, что будто бы белорусы — это на самом деле литвины. То есть они подчёркивали свою преемственность по отношению к Великому княжеству Литовскому. Теперь, когда многие из них живут в настоящей, а не мифической Литве, Литовской республике, — более чем логично называть их литвинами. А слово «белорус» с корнем «рус» оставить для тех граждан, которые видят свою малую родину в общерусском культурном и политическом пространстве», — считает Двинский.

Как сообщалоИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко много раз публично заявлял, что белорусы — это «русские со знаком качества», а период нахождения белорусских земель в составе Речи Посполитой был назван белорусским лидером «польским игом».