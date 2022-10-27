Москва, , 20:03 — REGNUM США применили ядерное оружие против Японии не из военных соображений, а в геополитических целях, но японцы до сих пор не могут об этом даже в учебниках написать, заявил 27 октября президент России Владимир Путин.

Хиросима после американской атомной бомбардировки. 1945

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Об этом он сообщил в ходе пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

"Военной целесообразности не было вообще никакой. Ноль. Ну какая была целесообразность применять против Хиросимы и Нагасаки, практически против мирного, гражданского населения ядерное оружие? Что, была угроза какая-то территориальной целостности Соединенных Штатов? Суверенитету? Да нет, конечно.

Да и военной целесообразности уже не было, военная машина Японии была сломана, возможности к сопротивлению были сведены практически к нулю, зачем нужно было добавить Японию ядерным оружием?», — сказал Владимир Путин.

«В японских учебниках, как правило, пишут, что это союзники нанесли ядерный удар по Японии. Вот как держат эту Японию, что даже в учебниках школьных не могут написать правду, хотя вроде каждый год вспоминают об этой трагедии», — отметил президент России.

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