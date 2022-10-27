Казань, 27 октября, 2022, 20:02 — ИА Регнум. В 2022 году жители Татарии за добровольную выдачу оружия и боеприпасов получили более 700 тыс. рублей. Об этом 27 октября сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам.

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В Татарии за добровольную сдачу хранящихся без соответствующего разрешения или найденных на территории республики оружия, патронов к нему, боевых припасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ предусмотрена единовременная денежная выплата.

Такое вознаграждение в этом году получили свыше 400 жителей Татарии.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Татарии зарегистрировано 75 тыс. единиц огнестрельного оружия. При этом официально оружием в республике владеют более 44 тыс. человек.

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