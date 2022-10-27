Москва, , 19:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин считает безумными утверждения о причастности Москвы к подрывам газопроводов «Северный поток». Об этом он заявил 27 октября, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Российский лидер также высказал мнение, что европейские страны в недостаточной степени защищают свои интересы в ситуации с газопроводами.

«Конечно, Европа защищает свои интересы, особенно в сфере экономики, да и то не очень. Взорвали газопроводные системы — это же не наше, они общеевропейские, в «Северном потоке» пять европейских компаний представлено. Ну и что? Все молчат», — указал Владимир Путин.