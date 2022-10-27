Москва, 27 октября, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин считает безумными утверждения о причастности Москвы к подрывам газопроводов «Северный поток». Об этом он заявил 27 октября, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Российский лидер также высказал мнение, что европейские страны в недостаточной степени защищают свои интересы в ситуации с газопроводами.

«Конечно, Европа защищает свои интересы, особенно в сфере экономики, да и то не очень. Взорвали газопроводные системы — это же не наше, они общеевропейские, в «Северном потоке» пять европейских компаний представлено. Ну и что? Все молчат», — указал Владимир Путин.