Москва, 27 октября, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал бывшего премьер-министра Великобритании Элизабет Трасс «девушкой немножко не в себе» за её заявления о возможности использования Соединённым Королевством ядерного оружия. Он заявил об этом 27 октября в ходе пленарной сессии клуба «Валдай».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Как напомнил российский лидер, ранее бывший глава правительства Британии заявила, что она готова применить ядерное оружие, так как это входит в обязанности премьер-министра страны.

«И никто ведь никак не отреагировал. Ну, допустим, она ляпнула… девушка немножко не в себе. Но как можно такие вещи говорить публично? Сказала — ну, поправили бы её», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин рассказал, что он лично поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу обзвонить его иностранных коллег, чтобы предупредить их об угрозе применения киевским режимом «грязной бомбы».