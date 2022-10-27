Москва, 27 октября, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Перенос российской столицы из Москвы ближе к центру российской территории не является какой-то необходимостью, заявил 27 октября президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUIM Карта России

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Об этом он сообщил в ходе пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

«По поводу переноса столицы. Да, такие разговоры и у нас есть. Но у нас переносили когда-то столицу, и неоднократно было в истории российского государства. Исторически, ментально центр России ассоциируется с Москвой. И, на мой взгляд, какой-то необходимости нет», — сказал Владимир Путин.