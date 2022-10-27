Саратов, , 19:44 — REGNUM В Саратове в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали три человека, один из них скончался. Об этом 27 октября сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла в 18:10 (местное время) на улице Танкистов. До прибытия бригады скорой помощи скончался 63-летний мужчина. Причина смерти устанавливается, так как ему стало плохо до столкновения, уточнил глава регионального минздрава.

Двое других пострадавших — мужчины в возрасте 33 и 52 лет в состоянии средней степени тяжести.

Ранее ИА REGNUM передавало, днем 21 октября на 317 км трассы Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград» в районе села Красный Октябрь на пересечении автодорог столкнулись автомобили «Пежо» и скорой медицинской помощи, в котором перевозили беременную женщину.

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