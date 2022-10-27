Саратов, 27 октября, 2022, 19:44 — ИА Регнум. В Саратове в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали три человека, один из них скончался. Об этом 27 октября сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Авария произошла в 18:10 (местное время) на улице Танкистов. До прибытия бригады скорой помощи скончался 63-летний мужчина. Причина смерти устанавливается, так как ему стало плохо до столкновения, уточнил глава регионального минздрава.

Двое других пострадавших — мужчины в возрасте 33 и 52 лет в состоянии средней степени тяжести.

Ранее ИА REGNUM передавало, днем 21 октября на 317 км трассы Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград» в районе села Красный Октябрь на пересечении автодорог столкнулись автомобили «Пежо» и скорой медицинской помощи, в котором перевозили беременную женщину.

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