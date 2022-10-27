Москва, , 19:41 — REGNUM Российская экономика прошла пик трудностей, связанный с валом ограничений и санкций. Об этом заявил 27 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Владимир Путин Kremlin.ru

«Наши эксперты считают, что пик трудностей, связанных с этим валом ограничений и санкций, он пройден», — сказал глава государства.

Владимир Путин отметил, что масштабные санкции имели целью обрушить российскую экономику, но она оказалась гибкой.

«Ещё многое потребуется сделать для того, чтобы создать новые цепочки поставок и по импорту, и по экспорту, понизить связанные с этим издержки. Но в целом пик сложности пройден, российская экономика адаптировалась к новым условиям», — сказал президент.