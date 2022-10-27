Москва, , 19:38 — REGNUM Президент России Владимир Путин лично поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу обзвонить его иностранных коллег, чтобы предупредить их об угрозе применения киевским режимом «грязной бомбы». Российский лидер рассказал об этом 27 октября в ходе пленарной сессии клуба «Валдай».

Владимир Путин Kremlin.ru

«Это я дал указание Шойгу прозвонить всех его коллегам и проинформировать об этом (угрозе применения Киевом «грязной бомбы» — Прим. ред.)», — сказал он.

Также глава Российского государства подчеркнул, что Россия не может проходить мимо таких вещей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что своим использованием американского доллара в качестве оружия страны Запада дискредитировали институт международных финансовых резервов.