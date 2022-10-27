Переславль-Залесский, Ярославская область, , 19:44 — REGNUM В Ярославской области депутаты Переславль-Залесской городской думы на очередном заседании снова обсудили вопрос назначения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа.

Заседание Переславль-Залесской городской думы

Но инициатива вновь не нашла поддержки у большинства депутатов. Конкурс на должность главы не был назначен. Полномочия городской думы седьмого созыва завершаются в следующем году. В сентябре 2023 года переславцам предстоит выбирать новых депутатов. Часть народных избранников полагает — избрание нужно отложить до нового созыва.

«Учитывая текущую ситуацию, которая требует от нас мобилизации всех ресурсов, всех сил, считаю, что проводить такие политические процессы нецелесообразно. Это торможение уже всех начатых проектов, которые как мы видим, сейчас реализуются и в целом работа идёт. В критической ситуации, смена руководства ведёт к краху, и история это показывает», — сказал депутат городской думы Илья Павлин.

Обязанности главы городского округа с конца апреля 2022 года исполняет первый заместитель главы администрации Переславля-Залесского Александр Тарасенков. Сам он считает, что сейчас важнее сосредоточиться на решении текущих задач, от которых зависит благосостояние городского округа: вопросах отопительного сезона, завершения работ по благоустройству, реализацию крупных проектов. Кроме того перед местными властями стоит задача помощи семьям мобилизованных.

Своим мнением о текущей ситуации поделился один из самых уважаемых переславцев — почётный гражданин города, директор завода «ЛИТ» Николай Шилов.

«Решение проблем, стоящих перед городом, безусловно, требует времени. Проблемы водоснабжения, теплоснабжения, очистных сооружений копились десятилетиями. За полгода новый руководитель муниципального образования сработал нормально, насколько позволяет текущая ситуация, многое сделал. Считаю, что в городе более-менее наведён порядок. Сейчас необходимо пересмотреть структуру управления нашим муниципальным образованием, особое внимание уделить разработке проектно-сметной документации, прислушиваться к мнению старшего поколения, возможно даже создать совет старейшин», — сказал Николай Шилов.

Напомним, предыдущий конкурс на пост главы не состоялся — никто из кандидатов не смог набрать необходимое число голосов.