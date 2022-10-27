Переславль-Залесский, Ярославская область, 27 октября 2022, 19:44 — REGNUM В Ярославской области депутаты Переславль-Залесской городской думы на очередном заседании снова обсудили вопрос назначения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа.
Но инициатива вновь не нашла поддержки у большинства депутатов. Конкурс на должность главы не был назначен. Полномочия городской думы седьмого созыва завершаются в следующем году. В сентябре 2023 года переславцам предстоит выбирать новых депутатов. Часть народных избранников полагает — избрание нужно отложить до нового созыва.
Обязанности главы городского округа с конца апреля 2022 года исполняет первый заместитель главы администрации Переславля-Залесского Александр Тарасенков. Сам он считает, что сейчас важнее сосредоточиться на решении текущих задач, от которых зависит благосостояние городского округа: вопросах отопительного сезона, завершения работ по благоустройству, реализацию крупных проектов. Кроме того перед местными властями стоит задача помощи семьям мобилизованных.
Своим мнением о текущей ситуации поделился один из самых уважаемых переславцев — почётный гражданин города, директор завода «ЛИТ» Николай Шилов.
Напомним, предыдущий конкурс на пост главы не состоялся — никто из кандидатов не смог набрать необходимое число голосов.