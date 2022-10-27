Москва, , 19:42 — REGNUM Мир завтрашнего дня может потребовать изменения структуры Организации объединённых наций и Совета безопасности ООН, заявил 27 октября президент России Владимир Путин.

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Об этом он сообщил в ходе выступления на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» по теме «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

Президент России пояснил, что эти международные структуры должны в большей степени отражать многообразие мира.

«В этой связи возможно стоит подумать о том, чтобы структура Организации Объединенных Наций, в том числе ее Совета безопасности, в большей степени отражала именно многообразие мировых регионов, ведь от Азии, Африки, Латинской Америки в мире завтрашнего дня будет зависеть намного больше, чем это принято считать сегодня, и такой рост их влияния, безусловно, позитивен», — сказал Владимир Путин.

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