Вашингтон, , 20:17 — REGNUM Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск намерен приобрести компанию Twitter, чтобы «помочь человечеству». Об этом предприниматель написал на своей странице в Twitter-аккаунте.

Илон Маск OnInnovation

«Я не занимаюсь Twitter ради денег. <…> Но я думаю, это важно, чтобы у людей были максимально надежные и инклюзивные средства для обмена идеями и чтобы они были как можно более прозрачными и надежными», — сказал Маск. Он также заверил, что постарается сделать Twitter привлекательной платформой для любого пользователя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Илон Маск объявил сотрудникам приобретаемой им компании Twitter, что не станет на три четверти сокращать её персонал. Незадолго до этого в СМИ была распространена информация о якобы запланированных Маском увольнениях 75% сотрудников Twitter.

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