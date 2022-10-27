Москва, , 19:33 — REGNUM Президент России Владимир Путин не видит необходимости в проведении национализации в стране. Об этом он заявил 27 октября, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Люди коммунистических убеждений считают, что нужно всё опять национализировать, всё огосударствлять. Трудно сказать, насколько это эффективно. В чём-то и где-то, в какой-то конкретной исторической ситуации мы тоже не отказываемся от этого, но мы этого не делаем», — сказал глава государства.

Владимир Путин высказал мнение, что на сегодняшний день в национализации «нет никакой необходимости».

«Мы исходим из того, что следует использовать наиболее эффективные инструменты развития страны, рыночные принципы», — пояснил он.