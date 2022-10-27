Москва, 27 октября, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не видит необходимости в проведении национализации в стране. Об этом он заявил 27 октября, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Люди коммунистических убеждений считают, что нужно всё опять национализировать, всё огосударствлять. Трудно сказать, насколько это эффективно. В чём-то и где-то, в какой-то конкретной исторической ситуации мы тоже не отказываемся от этого, но мы этого не делаем», — сказал глава государства.

Владимир Путин высказал мнение, что на сегодняшний день в национализации «нет никакой необходимости».

«Мы исходим из того, что следует использовать наиболее эффективные инструменты развития страны, рыночные принципы», — пояснил он.