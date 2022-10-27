Стокгольм, , 19:30 — REGNUM Гражданское судно под флагом России прибыло в район диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Такую информацию подтвердил 27 октября представитель Военно-морских сил Швеции.

Место разрушения газопровода «Северный поток» Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

«Гражданское судно «Нефит» под российским флагом зафрахтовано компанией, владеющей «Северным потоком"», — приводит его слова РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать ранее появившуюся в ряде шведских СМИ сообщения о прибытии в зону диверсии российского судна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о том, ведёт ли зафиксированное в экономической зоне Швеции судно из РФ расследование терактов на «Северных потоках».