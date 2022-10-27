Стокгольм, 27 октября 2022, 19:30 — REGNUM Гражданское судно под флагом России прибыло в район диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Такую информацию подтвердил 27 октября представитель Военно-морских сил Швеции.

Место разрушения газопровода «Северный поток»
Место разрушения газопровода «Северный поток»
Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

«Гражданское судно «Нефит» под российским флагом зафрахтовано компанией, владеющей «Северным потоком"», — приводит его слова РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать ранее появившуюся в ряде шведских СМИ сообщения о прибытии в зону диверсии российского судна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о том, ведёт ли зафиксированное в экономической зоне Швеции судно из РФ расследование терактов на «Северных потоках».