Стокгольм, 27 октября, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Гражданское судно под флагом России прибыло в район диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Такую информацию подтвердил 27 октября представитель военно-морских сил Швеции.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

«Гражданское судно «Нефит» под российским флагом зафрахтовано компанией, владеющей «Северным потоком», — приводит его слова РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать ранее появившееся в ряде шведских СМИ сообщение о прибытии в зону диверсии российского судна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о том, ведёт ли зафиксированное в экономической зоне Швеции судно из РФ расследование терактов на «Северных потоках».