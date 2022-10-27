Копенгаген, , 19:34 — REGNUM Гренландское агентство оцифровки и центр кибербезопасности службы военной разведки Дании подписали соглашение о сотрудничестве с целью защиты от киберугроз. Об этом сообщает Sermitsiaq.

Кибератака Иван Шилов © ИА REGNUM

«В последние годы в Гренландии участились кибератаки как на государственные органы, так и на частный бизнес. Очевидно, что международный уровень угрозы распространяется и на остров», — сказал Муте Буруп Эгеде, глава правительства Гренландии.

Центр кибербезопасности внесет свой вклад в обучение и подготовку сотрудников Агентства по оцифровке, а также увеличит свои общие консультативные усилия. Стороны также определят критически важную инфраструктуру, которая может нуждаться в дополнительной защите.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти США и эксперты считают, что присутствие Китая в Арктике расширяется, в том числе из-за Гренландии.

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