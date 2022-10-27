Кузнецк, Пензенская область, 27 октября, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Первое из четырех мостовых сооружений, ремонт которых проводится за счет средств нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ввели в эксплуатацию в городе Кузнецке Пензенской области. На очереди мост по улице Батайская в городе Пензе, сообщает региональный минстрой.

Pnzreg.ru Отремонтированный по нацпроекту мост в Пензенской области

Кузнецкий пешеходный мост через железнодорожные пути построили в 1963 году. Его протяженность составляет 168 метров. Мост признали аварийным и в 2022 году объект по улице Свердлова включили в план ремонта аварийных сооружений в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Контракт с подрядчиком заключили в марте. Строители усилили опоры моста, отремонтировали пролетные строения, произвели монтаж новых лестничных сходов и перильных ограждений, обновили полимерное покрытие на пешеходной части.

Напомним, на территории Пензенской области до конца дорожного сезона за счет федерального бюджета реконструируют и построят 27 километров автодорог к шести сельским населенным пунктам и трем объектам переработки сельхозпродукции.

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