Москва, 27 октября, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Тина Канделаки выложила в Сеть фотографию израильского паспорта Ксении Собчак. Снимок она опубликовала 27 октября в своём телеграм-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Тина Канделаки

В посте телеведущая и глава ТНТ напомнила подписчикам, что ранее Собчак обвиняла во лжи тех, кто утверждал, что у неё есть паспорт другого государства. Она привела несколько подобных цитат сбежавшей журналистки. «Как всегда за словами — ложь и ничего более», — подытожила Канделаки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 октября 2022 года Ксения Собчак стала фигурантом уголовного дела о вымогательстве. Ей удалось покинуть территорию России.