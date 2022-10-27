«Ложь и ничего более». Канделаки показала фото израильского паспорта Собчак
Москва, 27 октября, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Тина Канделаки выложила в Сеть фотографию израильского паспорта Ксении Собчак. Снимок она опубликовала 27 октября в своём телеграм-канале.
Дарья Драй ИА REGNUM
Тина Канделаки
В посте телеведущая и глава ТНТ напомнила подписчикам, что ранее Собчак обвиняла во лжи тех, кто утверждал, что у неё есть паспорт другого государства. Она привела несколько подобных цитат сбежавшей журналистки. «Как всегда за словами — ложь и ничего более», — подытожила Канделаки.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 октября 2022 года Ксения Собчак стала фигурантом уголовного дела о вымогательстве. Ей удалось покинуть территорию России.