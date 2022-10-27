Новочеркасск, Ростовская область, 27 октября, 2022, 19:24 — ИА Регнум. В Ростовской области в результате обрушения балкона в двухэтажном доме пострадали три человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 27 октября.

Наталья Прокофьева ИА REGNUM Балкон

Инцидент случился около 17:50 мск на улице Грекова в Новочеркасске. В жилом доме рухнуло самодельное мансардное перекрытие между первым и вторым этажом. В результате пострадали три человека. Они доставлены с переломами в городскую больницу скорой медицинской помощи.

Восемь сотрудников МЧС и две единицы техники привлекли к спасению людей. Восемь человек выбрались из дома и были переданы врачам.