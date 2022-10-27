Москва, , 19:24 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган руководствуется исключительно интересами своей страны, и исходя из этих интересов Анкара согласилась на строительство газового хаба на своей территории. Об этом заявил 27 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Эрдоган. Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, у России и Турции много совпадающих векторов взаимных интересов, в том числе в туризме, сельском хозяйстве, строительной сфере. Предложение России о создании газового хаба Турция поддержала исходя прежде всего из своих собственных интересов, отметил Владимир Путин.

В целом российский лидер охарактеризовал своего турецкого коллегу как «крепкого, сильного руководителя», который «никогда не позволяет сесть себе на шею и руководствоваться интересами третьих стран».