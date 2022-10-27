Шебекинский район, Белгородская область, 27 октября 2022, 19:23 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации введён на территории села Середа Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом вечером 27 октября в социальных сетях сообщил глава администрации горокруга Владимир Жданов.
Решение принято на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В соответствии с постановлением правительства региона жителям села теперь оплатят аренду жилья в пределах Белгородской области.
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Вячеслав Гладков объявил, что режим ЧС планируют установить в четырёх муниципальных районах и округах, подвергаемых постоянным обстрелам со стороны ВСУ. Решение уже принято по четырём сёлам Белгородского района.
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