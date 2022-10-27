Шебекинский район, Белгородская область, 27 октября, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации введён на территории села Середа Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом вечером 27 октября в социальных сетях сообщил глава администрации горокруга Владимир Жданов.

Александр Погожев ИА REGNUM Разрушенный обстрелами дом

Решение принято на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Это решение, в первую очередь, важно для жителей самого пострадавшего села нашего округа, обстрелы которого продолжаются практически ежедневно: в селе повреждено и разрушено несколько десятков домов. Жители покинули населённый пункт ещё в мае и большинство из них проживает на базе одного из домов отдыха», — уточнил глава муниципалитета.

В соответствии с постановлением правительства региона жителям села теперь оплатят аренду жилья в пределах Белгородской области.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Вячеслав Гладков объявил, что режим ЧС планируют установить в четырёх муниципальных районах и округах, подвергаемых постоянным обстрелам со стороны ВСУ. Решение уже принято по четырём сёлам Белгородского района.