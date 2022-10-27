Москва, 27 октября, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Россия не нуждается в ядерном ударе по территории б. УССР, в этом нет ни политического, ни военного смысла, заявил 27 октября президент России Владимир Путин.

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Об этом он сообщил в ходе выступления на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» по теме «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

При этом Путин рассказал, что Россия не просто так обнародовала подробную информацию о «грязной бомбе», которую создает Киев, пояснив, что Москва знает, где это устройство делается и как его могут применить.

«Загрузили в «Точку-У» или куда-нибудь в другой, подорвали где-нибудь это устройство, сказали, что это Россия сделала — нанесла ядерный удар. Но нам не нужно этого делать. У нас смысла нет никого — ни политического, ни военного», — сказал Владимир Путин.