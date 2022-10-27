Москва, 27 октября, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Своим использованием американского доллара в качестве оружия страны Запада дискредитировали институт международных финансовых резервов. Об этом 27 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай».

Kremlin.ru Владимир Путин

«Используя доллар как оружие, Соединённые Штаты, да и Запад в целом дискредитировал институт международных финансовых резервов», — сказал он.

Также глава Российского государства уточнил, что вначале страны Запада обесценили эти резервы из-за инфляции в зоне доллара и евро, а затем «цап-царап — прикарманил наши золотовалютные резервы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что любая критика в адрес оппонентов России воспринимается ими в качестве «происков Кремля», что является бредом, так как нельзя сваливать всё на «козни» российской стороны.