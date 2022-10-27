Москва, , 20:17 — REGNUM Общее число людей пенсионного возраста в Москве составляет более 3 млн человек. Об этом сообщило издание «Абзац» со ссылкой на данные столичного Департамента труда и социальной защиты населения.

Пенсионер Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Так, возраст самой пожилой жительницы города составляет 107 лет. Отмечается, что всего в органах социальной защиты состоят более 700 москвичей в возрасте старше 100 лет.

Напомним, по состоянию на 2022 год средняя продолжительность жизни в РФ составляет 73,6 лет. В конце 2021 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил увеличить среднюю продолжительность жизни граждан РФ до 78 лет к 2030 году.