Белград, 27 октября, 2022, 20:13 — ИА Регнум. США разочарованы и озабочены решением Косово не продлевать срок для перерегистрации автомобилей с сербскими номерами вопреки призывам Вашингтона и Брюсселя. Об этом заявил посол США в Сербии Кристофер Хилл 27 октября.

Usembassy.gov Посол США в Сербии Кристофер Хилл

«Правительство США вместе со своими международными партнерами неоднократно требовало от правительства Косово продлить срок перерегистрации машин. Мы разочарованы и озабочены отказом правительства Косово принять требования и советы своих ближайших международных партнеров по данному вопросу», — процитировало издание Blic слова Хилла.

Он добавил, что поддерживает продление диалога Белграда и Приштины при посредничестве Брюсселя.

Напомним, что 31 октября заканчивается срок для перерегистрации автомобилей с сербскими номерами, которые используют сербы, проживающие на севере Косово и Метохии. Премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти отказался продлить этот срок несмотря на то, что за последние 60 дней свои машины перерегистрировало лишь 15 сербов.