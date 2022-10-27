Ярославль, 27 октября 2022, 19:14 — REGNUM Губернатор Ярославской области Михаил Евраев посетил центр подготовки мобилизованных, где проходят обучение призванные по частичной мобилизации жители региона. Он передал военнослужащим от правительства области 3150 комплектов с дополнительным снаряжением. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Михаил Евраев в центре подготовки
Михаил Евраев в центре подготовки

Состав набора сформирован на основе рекомендаций руководства центра подготовки. В составе — влаго- и ветрозащитные плащи, утеплённые резиновые сапоги, коврики, спальные мешки, наколенники, налокотники, тактические перчатки. Также приобретены квадрокоптеры, рации, рюкзаки, необходимые расходные материалы и комплектующие, индивидуальные аптечки и медикаменты.

Дополнительное снаряжение для участников СВО
Дополнительное снаряжение для участников СВО

В ближайшее время будут доставлены тепловизоры, бинокли, сварочные аппараты, электрогенераторы, а также 3150 комплектов термобелья и костюмов.

«Мы предоставляем обмундирование дополнительно к тому, что даёт Минобороны РФ. На сегодняшний день все потребности полностью закрыты. Максимально. Всё, что требуется, поставлено в полном объеме, — подчеркнул Михаил Евраев. — Обстановка в учебном центре, подготовка и оснащение мобилизованных — эти вопросы сегодня на постоянном контроле. Условия в учебном центре отличные: в отапливаемом здании, с душем, стиральными машинами, телевизорами».

Глава региона поручил обеспечить весь командный состав (вплоть до командиров отделений) рациями, а также закупить запасные аккумуляторные батареи для квадрокоптеров.

Дополнительное снаряжение для участников СВО
Дополнительное снаряжение для участников СВО

Ранее из резервного фонда правительством области было выделено порядка 78 млн рублей на создание комфортных условий в учебном центре и экипировку военнослужащих.

Дополнительное снаряжение для участников СВО
Дополнительное снаряжение для участников СВО

Также в регионе предусмотрена единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей мобилизованным гражданам и 100 тысяч рублей добровольцам. Закон об этом приняла областная дума по инициативе губернатора. Размер месячного денежного довольствия рядовых военнослужащих–участников СВО в соответствии с решением президента составляет 195 тысяч рублей.

Областные власти оказывают помощь семьям мобилизованных, для чего также приняты изменения в региональное законодательство. Как сообщает пресс-служба правительства области, по итогам анкетирования, проведенного волонтёрами штаба «Мы вместе», ведётся работа по оказанию адресной помощи родным и близким мобилизованных.

«Некоторые семьи, где есть пожилые люди или дети дошкольного и школьного возраста, по просьбе мобилизованных граждан взяли на постоянный патронаж, — рассказала заместитель председателя правительства области Вера Даргель. — К примеру, волонтеры в муниципальных образованиях помогают возить малышей в детские сады, а учащихся — в школы».

Семьям мобилизованных в Ярославской области также помогают волонтёры, ведущие банки России, нотариальная палата и другие ведомства.

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