Ярославль, , 19:14 — REGNUM Губернатор Ярославской области Михаил Евраев посетил центр подготовки мобилизованных, где проходят обучение призванные по частичной мобилизации жители региона. Он передал военнослужащим от правительства области 3150 комплектов с дополнительным снаряжением. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Михаил Евраев в центре подготовки

Состав набора сформирован на основе рекомендаций руководства центра подготовки. В составе — влаго- и ветрозащитные плащи, утеплённые резиновые сапоги, коврики, спальные мешки, наколенники, налокотники, тактические перчатки. Также приобретены квадрокоптеры, рации, рюкзаки, необходимые расходные материалы и комплектующие, индивидуальные аптечки и медикаменты.

Дополнительное снаряжение для участников СВО

В ближайшее время будут доставлены тепловизоры, бинокли, сварочные аппараты, электрогенераторы, а также 3150 комплектов термобелья и костюмов.

«Мы предоставляем обмундирование дополнительно к тому, что даёт Минобороны РФ. На сегодняшний день все потребности полностью закрыты. Максимально. Всё, что требуется, поставлено в полном объеме, — подчеркнул Михаил Евраев. — Обстановка в учебном центре, подготовка и оснащение мобилизованных — эти вопросы сегодня на постоянном контроле. Условия в учебном центре отличные: в отапливаемом здании, с душем, стиральными машинами, телевизорами».

Глава региона поручил обеспечить весь командный состав (вплоть до командиров отделений) рациями, а также закупить запасные аккумуляторные батареи для квадрокоптеров.

Дополнительное снаряжение для участников СВО

Ранее из резервного фонда правительством области было выделено порядка 78 млн рублей на создание комфортных условий в учебном центре и экипировку военнослужащих.

Дополнительное снаряжение для участников СВО

Также в регионе предусмотрена единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей мобилизованным гражданам и 100 тысяч рублей добровольцам. Закон об этом приняла областная дума по инициативе губернатора. Размер месячного денежного довольствия рядовых военнослужащих–участников СВО в соответствии с решением президента составляет 195 тысяч рублей.

Областные власти оказывают помощь семьям мобилизованных, для чего также приняты изменения в региональное законодательство. Как сообщает пресс-служба правительства области, по итогам анкетирования, проведенного волонтёрами штаба «Мы вместе», ведётся работа по оказанию адресной помощи родным и близким мобилизованных.

«Некоторые семьи, где есть пожилые люди или дети дошкольного и школьного возраста, по просьбе мобилизованных граждан взяли на постоянный патронаж, — рассказала заместитель председателя правительства области Вера Даргель. — К примеру, волонтеры в муниципальных образованиях помогают возить малышей в детские сады, а учащихся — в школы».

Семьям мобилизованных в Ярославской области также помогают волонтёры, ведущие банки России, нотариальная палата и другие ведомства.

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